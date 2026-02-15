Форма поиска по сайту

15 февраля, 14:07

Мать актера Ткаченко сообщила о награждении сына орденом Мужества посмертно

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/actor_nikolaytkachenko

Погибший в зоне спецоперации актер Николай Ткаченко был посмертно награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий матери артиста Инны.

Мать Ткаченко рассказала, что тот погиб еще 6 декабря. Она охарактеризовала сына как талантливого, открытого и веселого человека, а сослуживцы назвали актера верным товарищем.

О гибели Ткаченко на 37-м году жизни стало известно 2 февраля. Он известен благодаря ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня". Помимо съемок в кино и на телевидении, актер выступал на сцене Театра современной драматургии.

После начала СВО Ткаченко решил стать добровольцем и отправился на службу в одну из воинских частей.

Ранее настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при украинской атаке в Васильевском округе Запорожской области. Предварительно установлено, что удар был нанесен во время похорон в селе Скельки.

Как сообщал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале, помимо погибшего священнослужителя, еще 6 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

