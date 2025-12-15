Форма поиска по сайту

15 декабря, 21:25

Происшествия

Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР Мишин скончался в боях под Красноармейском

Фото: телеграм-канал "Евгений ШИРШОВ, Врио министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики"

Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин скончался, сообщил врио главы Минспорттуризма региона Евгений Ширшов.

Он написал в своем телеграм-канале, что Мишин погиб в боях под Красноармейском.

Ранее в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ее сопровождал оператор Дмитрий Волков, также получивший ранения. Отмечалось, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

Военкора похоронили в Москве с воинскими почестями. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

Помимо этого, орденом Мужества посмертно наградили военкора Ивана Зуева. Он погиб 16 октября в Запорожской области при ударе украинского БПЛА по съемочной группе МИА "Россия сегодня". Тогда он выполнял журналистское задание. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич, который не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках.

