Военкор Первого канала Прокофьева похоронена с воинскими почестями в Москве

Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева

Военкор Первого канала Анна Прокофьева похоронена с воинскими почестями в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание состоялось днем 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Церемонию посетили военные, родственники, друзья, учителя и сотрудники федеральных СМИ, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Венки на церемонию прощания направили Владимир Путин, родители военкора, 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и многие другие.

Посетивший церемонию первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов заявил, что погибшую могут наградить орденом Мужества.

Во время похорон было произведено три выстрела в воздух у могилы, а военный оркестр исполнил российский гимн.

Прокофьева погибла 26 марта в результате подрыва съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области.

Оператор Дмитрий Волков, который сопровождал военкора во время выполнения ею профессионального долга в регионе, пострадал. Изначально его привезли в Обоянскую центральную районную больницу, где у него выявили минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Состояние мужчины оценили как тяжелое, поэтому он был подключен к ИВЛ. Спустя время Волкова экстренно перевезлив Курскую областную больницу, но после врачи решили эвакуировать оператора в Москву. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.

По факту произошедшего было возбуждено дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам и коллективу Первого канала из-за гибели Прокофьевой.

