Песков выразил соболезнования после гибели военкора Первого канала Прокофьевой

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам и коллективу Первого канала из-за гибели военкора Анны Прокофьевой в Белгородской области.

"Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима", – уточнил Песков.

О подрыве съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области стало известно 26 марта. В результате погибла Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков, который сопровождал военкора во время выполнения ею профессионального долга в регионе, получил ранения.

Сейчас мужчину экстренно перевозятв Курскую областную больницу. До этого он был доставлен в Обоянскую центральную районную больницу, где у него выявили минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Оператора пришлось подключить к ИВЛ, так как его состояние оценивалось как тяжелое.

