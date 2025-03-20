В СФ готовят законопроект о присвоении статуса ветерана журналистам, работающим в зоне СВО

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Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин готовит законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий журналистам, работающим в зоне спецоперации, районах боевых действий и в зонах контртеррористических операций (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

"Продолжаем работу над закреплением особого правового статуса военных корреспондентов. Мной готовится законодательная инициатива о предоставлении военкорам статуса ветерана боевых действий. Предлагается дополнить Федеральный закон "О ветеранах" соответствующей статьей о сотрудниках средств массовой информации, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые освещают боевые действия в рамках поручения редакции в особых условиях", – сказал Волошин.

Он уточнил, что законопроект будет готов в ближайшее время и направлен на отзыв в правительство Российской Федерации.

Согласно предложенной инициативе, статус ветерана боевых действий и соответствующие меры социальной поддержки смогут получить журналисты, работавшие в зоне проведения СВО, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территориях, где введено военное положение.

Парламентарий напомнил, что сейчас для сотрудников СМИ, работающих в горячих точках, предусмотрена компенсация, однако она выплачивается за счет средств редакции только в случае причинения вреда здоровью или смерти журналиста.

Ранее Владимир Путин вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Поддубный стал первым корреспондентом постсоветской России, удостоенным такого высокого звания.

По его словам, сейчас наступило время, когда люди могут совершать массовый героизм и могут наблюдать ежедневные примеры личного мужества. В свою очередь, глава государства отметил, что военкор не раз посещал эпицентры горячих точек и рисковал своей жизнью.

