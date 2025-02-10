Военкор Поддубный заявил, что события под Курском должны ошеломить Киев

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

События под Курском должны "приводить в ужас" украинское общество, написал российский военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале.

По мнению журналиста, потери ВСУ в пехоте и технике должны стать "ошеломительными для Киева". Этот результат Поддубный назвал закономерным для непродуманного вторжения в Курскую область.

"Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять", – уточнил военкор.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области идут с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За все время боев общие потери ВСУ на курском направлении превысили 59 тысяч военных. Кроме того, противник потерял 357 танков, 260 БМП, 207 бронетранспортеров, 423 артиллерийских орудия и другую технику.