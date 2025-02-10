Песков рассказал о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий

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Для помощи людям, оказавшимся на оккупированных территориях Курской области, делается все возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь, поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами киевского режима", – ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, готова ли Москва попросить Киев открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области.

Ранее Владимир Путин назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничья Курской области, которые остались без имущества. Глава государства намерен обратиться к кабмину с просьбой разработать меры по выдаче дополнительных компенсаций.

Кроме того, президент поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с "Дальневосточной ипотекой". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также отметил, что области нужен такой вид ипотечной программы.

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