Путин назвал недостаточной компенсацию для жителей приграничной Курской области

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Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничного региона, оставшихся без имущества.

Дополнительную выплату получили 112 тысяч человек, уточнил временный глава субъекта. Однако президент назвал данный вопрос чувствительным. Путин намерен в ближайшее время обратиться к кабинету министров с просьбой разработать меры по выдаче дополнительных компенсаций жителям региона, которые потеряли имущество.

В то же время правительство России совместно с Хинштейном должно будет проработать программу восстановления приграничных территорий.

Путин обратил внимание, что курянам возможно вернуть утраченную землю в собственность, но при условии ее использования по назначению в течение определенного периода.

Хинштейн ранее вносил в региональное Законодательное собрание инициативу, по которой участки передаются гражданам по жилищным сертификатам в безвозмездное пользование взамен разрушенного жилья. По его проекту в собственности оставались и уничтоженные жилища, но в том случае, если на территории будет построен дом в течение шести лет.

"На самом деле, это решение на уровне регионального законодателя, оно вполне обоснованно", – добавил Путин.

С его слов, нормативное регулирование на федеральном уровне поможет при реализации инициативы.

Между тем Хинштейн поручил подготовить документы о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов жителей курского приграничья. Предполагается, что в ее состав войдут представители органов власти и управления, а также правительства региона и областной думы.

Кроме того, участие в работе группы будут принимать главы местного самоуправления и федеральных структур, в том числе надзорных и правоохранительных, а также представители самих граждан.