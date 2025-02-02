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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже Курской области является "преступлением, у которого нет прощения и нет сроков давности". Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн охарактеризовал действия Киева как "нечеловеческое зверство". Он добавил, что достоверной информации о числе пострадавших от удара ВСУ по интернату пока нет.

ВСУ 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату, сообщило ранее Минобороны РФ. По данным ведомства, российскими средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от "зверств" Киева, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, подчеркнули в МО.