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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 февраля нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российскими средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области. Провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от "зверств" Киева, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, подчеркнули в МО.

"Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", – говорится в сообщении.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале назвал произошедшее "нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания".

По его информации, пока нет достоверной информации о числе пострадавших.

"Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности", – написал он.

Ранее Следственный комитет установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села, одного из них удалось задержать. В ходе допроса солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ признался, что он и еще четыре сослуживца убили мирных жителей, а тела спрятали в подвалах частных домов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происшествие, заявила, что ВСУ совершили очередное бесчинство, а "мир должен понимать, кого спонтируют западники и что на западные деньги, киевский режим совершает".

В ООН осудили убийства гражданского населения в Курской области.

