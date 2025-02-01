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Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен в ООН и ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Действия ВСУ также должны быть зафиксированы представителями Международного комитета Красного креста и стать предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации, уточнила дипломат.

В МИД также выразили уверенность в том, что название Русского Поречного сыграло роль в действиях вооруженных формирований Киева, который ведет войну против всего русского.

Ранее Следственный комитет установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села, одного из них удалось задержать. В ходе допроса солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ признался, что он и еще четыре сослуживца убили мирных жителей, а тела спрятали в подвалах частных домов.

Комментируя происшествие, Захарова заявила, что ВСУ совершили очередное бесчинство, а "мир должен понимать, кого спонтируют западники и что на западные деньги, киевский режим совершает".