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Организация Объединенных наций осуждает убийства гражданских лиц, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал убийство военнослужащими ВСУ мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области.

"Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села, одного из них удалось задержать. В ходе допроса солдат 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ признался, что он и еще четыре сослуживца убили мирных жителей, а тела спрятали в подвалах частных домов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя происшествие, заявила, что ВСУ совершили очередное бесчинство, а "мир должен понимать, кого спонтируют западники и что на западные деньги, киевский режим совершает".