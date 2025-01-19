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Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области показывают истинное лицо режима Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отреагировал на сообщения об обнаружении российскими военными тел семи мирных жителей в освобожденном населенном пункте Русское Поречное.

"Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь", – написал Мирошник в телеграм-канале, отметив, что на Западе закрывают глаза на преступления ВСУ.

Минобороны России 17 января сообщало, что военные освободили около 63% территории Курской области. За две недели бойцы группировки войск "Север" освободили 4 населенных пункта региона: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

