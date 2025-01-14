ГД рассмотрит проект о статусе ветеранов СВО для бойцов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Госдума рассмотрит законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов боевых действий. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

"Мы ждем от правительства внесения законопроекта во исполнение поручения президента в отношении военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, чтобы приравнять их к участникам СВО. Как только законопроект поступит в Госдуму, надеюсь, что вы поддержите, мы его незамедлительно рассмотрим", – приводит ТАСС слова Володина.

Владимир Путин, подводя итоги года, заявлял, что в Курской области необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам. Главе государства доложили о том, что военные в регионе получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не как участники спецоперации. Президент выразил сожаление, что Минобороны России упустило этот вопрос.

Путин пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены и все пересчитают задним числом.