Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Курской области необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Главе государства доложили о том, бойцы в Курской области получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не как участники СВО. Президент выразил сожаление, что Минобороны РФ упустило это вопрос.

Российский лидер пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены и все пересчитают задним числом.

"Ребята, не беспокойтесь, все будет пересчитано", – заявил Путин.

Глава государства также заявил, что российские военные должны получать выплаты за подбитую бронетехнику ВСУ. Между тем Путин допустил, что в Курской области находится "самое большое в мире кладбище натовской техники".

Ранее Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Так, единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.