Путин установил выплату в 30 тыс рублей сотрудникам госорганов Донбасса и Новороссии

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Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей гражданским государственным служащим федеральных государственных органов в Донбассе и Новороссии, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Это касается как территорий ДНР и ЛНР, так и Запорожской и Херсонской областей. Уточняется, что выплата будет действовать на весь период проведения СВО.

Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.

Ранее российский кабмин выделил Белгородской области 350 миллионов рублей в качестве компенсации за вынужденный простой предприятий из-за периодических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Право на компенсацию имеют и те рабочие, кто оказался в вынужденном простое.

До этого правительство облегчило процесс получения справки об участии в СВО. Теперь документ можно получить в электронном виде через "Госуслуги".

