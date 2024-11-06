Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 15:30

Общество

Путин установил выплату в 30 тыс рублей сотрудникам госорганов Донбасса и Новороссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей гражданским государственным служащим федеральных государственных органов в Донбассе и Новороссии, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Это касается как территорий ДНР и ЛНР, так и Запорожской и Херсонской областей. Уточняется, что выплата будет действовать на весь период проведения СВО.

Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.

Ранее российский кабмин выделил Белгородской области 350 миллионов рублей в качестве компенсации за вынужденный простой предприятий из-за периодических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Право на компенсацию имеют и те рабочие, кто оказался в вынужденном простое.

До этого правительство облегчило процесс получения справки об участии в СВО. Теперь документ можно получить в электронном виде через "Госуслуги".

Информационная система подтверждения статуса участника СВО заработала в Москве

Читайте также


властьобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика