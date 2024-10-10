10 октября, 10:34Общество
Справку об участии в СВО можно будет получить через портал "Госуслуги"
Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова
Российское правительство облегчило процесс получения справки об участии в СВО. С 1 ноября 2024 года соответствующую справку можно будет получить через портал "Госуслуги". Постановление также устанавливает единый образец справки об участии в СВО. Об этом говорится на сайте кабмина.
До этого документ выдавался командирами воинских частей или военкоматами, что усложняло процесс его получения военнослужащими и их родственниками. С помощью справки об участии в специальной военной операции они получают меры соцподдержки, установленные региональными властями.
Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в России необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на Украине на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.
По ее словам, планируется выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества".
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