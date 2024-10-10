Справку об участии в СВО можно будет получить через портал "Госуслуги"

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Российское правительство облегчило процесс получения справки об участии в СВО. С 1 ноября 2024 года соответствующую справку можно будет получить через портал "Госуслуги". Постановление также устанавливает единый образец справки об участии в СВО. Об этом говорится на сайте кабмина.

До этого документ выдавался командирами воинских частей или военкоматами, что усложняло процесс его получения военнослужащими и их родственниками. С помощью справки об участии в специальной военной операции они получают меры соцподдержки, установленные региональными властями.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в России необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на Украине на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.

По ее словам, планируется выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества".

