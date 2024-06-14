Путин призвал во время СВО беречь боекомплект и людей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин призвал во время СВО беречь не только боекомплект, но и людей. Об этом президент РФ заявил на встрече с участниками программы "Время героев".

По словам российского лидера, беречь людей важно для командного состава. Здесь, считает глава государства, нужны люди с современным подходом, опытные и молодые для своего уровня руководства войсками, командованием.

В данный момент командующим округами в среднем 56 лет, командующим армией – 50 лет, командующим дивизией – 46 лет, сказал Путин и добавил, что за время проведения спецоперации многое меняется в организации ВС и продвижении перспективных кадров.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что украинская армия в мае потеряла свыше 35 тысяч солдат и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе 4 "Абрамса", 7 "Леопардов", 12 "Бредли".