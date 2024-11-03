Кабмин РФ выделил 350 млн рублей на компенсацию простоя белгородским предприятиям

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Правительство России выделило Белгородской области 350 миллионов рублей на компенсацию вынужденного простоя предприятий и сотрудников в связи с атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладко.

Компенсацию по оплате труда смогут получить работники предприятий, остававшихся в вынужденном простое, указал он в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил бладгодарность российскому кабмину, подчеркнув, что в настоящий период такая помощь крайне необходима.

Ранее правительство выделило еще более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. В зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей соответственно на человека. Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей.

