Кабмин выделил еще более 3,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще более 3,2 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале правительства РФ.

"В зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной выплаты – составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей соответственно на человека. Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", – говорится в публикации.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления украинских войск. Из них более 12 тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, а также детских лагерях на территории России. Остальные разместились самостоятельно у родственников и знакомых.

