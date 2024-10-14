Москалькова: более 30 тысяч граждан находятся в ПВР в 65 регионах России

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Более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления украинских войск. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Из них более 12 тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, а также детских лагерях на территории России. Остальные разместились самостоятельно у родственников и знакомых.

"И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах", – поделилась Москалькова.

Всего в 65 регионах России для эвакуированных жителей приграничных субъектов открыли 960 пунктов временного размещения. Там сегодня находятся 30 415 человек, в том числе 7 670 детей, добавила Москалькова.

Боевые столкновения с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Российские бойцы освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области. Подразделения активно продвигаются на курском направлении, ежедневно уничтожая большие группы противника.

По данным на 13 октября, украинская армия потеряла более 22,6 тысячи военных за время боевых действий на курском направлении. Кроме того, ВСУ лишились 157 танков, 72 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров и прочей техники.