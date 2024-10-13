ТАСС: ВСУ усилили репрессии против жителей Курской области из-за неудач на фронте

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Украинские солдаты обозлились на жителей приграничных территорий Курской области и усилили на них репрессии из-за неудач на фронте, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

В свою очередь, глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что бойцы ВСУ вывезли на Украину сельскохозяйственную технику с занятых территорий района, а то, что не смогли вывезти, сожгли. Она также рассказала, что ей известно о расстрелах мирных жителей при эвакуации из населенных пунктов и множестве других преступлений ВСУ.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, в общей сложности за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,6 тысяч военных и 157 танков. Кроме того, украинские войска лишились 72 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий и 36 пусковых установок РСЗО, а также других видов вооружения.

Днем 13 октрября истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. При нанесении удара российские военнослужащие использовали авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)