ВСУ вывезли сельхозтехнику с территорий Кореневского района Курской области

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Украинские войска вывезли сельскохозяйственную технику с территорий Кореневского района Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Марину Дегтяреву.

"Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину", – рассказала она.

По словам Дегтяревой, техника, которую ВСУ не успели вывезти, была сожжена.

Ранее украинские военные обстреляли поселок Марьино Курской области, на территории которого расположена усадьба князей Барятинских. В результате атаки повреждено административное здание на территории усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Всего зафиксировано пять прилетов.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Как рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, находящиеся в Курской области украинские военнослужащие пребывают в панике и замешательстве. По его словам, нынешняя обстановка внушает оптимизм и дает надежду на скорейшее освобождение региона от подразделений ВСУ.

