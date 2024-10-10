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10 октября, 21:54

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Посол РФ Тарабрин: Запад молчит о расстреле ВСУ жителей Курской области

Посол РФ указал на молчание Запада о преступлениях ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Украинские военные расстреливают жителей Курской области и издеваются над ними, но Запад об этом молчит. Такое заявление сделал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

Выступая на 107-сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге, он сказал, что западные страны ничего не говорят о происходящем в Курской области, ведь, по их мнению, "на русских право на жизнь не распространяется".

Тарабрин напомнил, что украинцев на улицах похищают и отправляют в зону боевых действий, а тех, кто пытается сбежать, расстреливают при переходе через госграницу. Это Запад тоже не замечает, подчеркнул он. А когда на Украине отказались от выборов, тем самым нарушив конституцию страны, "на Западе не произнесли ни слова", добавил посол.

В то же время, продолжил Табарин, звучат призывы к скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Отсюда вывод – именно такая Украина полностью соответствует западным стандартам демократии", – подытожил дипломат.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, общие потери украинской армии в Курской области превысили 21 550 человек.

Между тем глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что украинские военнослужащие захватили в плен мирных жителей. По его информации, россиян удерживают в школе-интернате на территории города Суджи. Это, как он утверждает, подтверждается видеороликами, снятыми украинцами.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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