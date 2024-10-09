Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Одна из причин больших потерь украинских войск в Курской области заключается в точных ударах российских истребителей Су-34. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на американский журнал Military Watch.

"Российская авиация наносит авиаудары с большей интенсивностью. Потери среди украинских войск и сил их союзников огромные", – подчеркнули журналисты.

По их словам, российские самолеты играют все более важную роль в конфликте на Украине.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, общие потери ВСУ в Курской области превысили 21 350 человек.

Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. По его словам, если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.

В свою очередь, директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что целью нападения украинских боевиков на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа со стороны России.

