09 октября, 20:18Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Одна из причин больших потерь украинских войск в Курской области заключается в точных ударах российских истребителей Су-34. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на американский журнал Military Watch.
"Российская авиация наносит авиаудары с большей интенсивностью. Потери среди украинских войск и сил их союзников огромные", – подчеркнули журналисты.
По их словам, российские самолеты играют все более важную роль в конфликте на Украине.
Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
По последним данным, общие потери ВСУ в Курской области превысили 21 350 человек.
Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. По его словам, если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.
В свою очередь, директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что целью нападения украинских боевиков на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа со стороны России.
ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском