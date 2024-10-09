Потери ВСУ с начала боев на курском направлении превысили 21 350 военных

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ВСУ за сутки на курском направлении потеряли около 100 военных, при этом потери за все время боев превысили 21 350 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что за время боев на курском направлении ВСУ также потеряли 136 танков, 66 боевых машин пехоты и 891 боевую бронированную машину.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Север" российской армии освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. В ходе боевых действий ВС РФ также отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, в результате чего противник потерял до 20 человек.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа, в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По информации главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС.

