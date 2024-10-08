Советник главы ДНР заявил, что ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия берет в клещи населенные пункты Кураховка и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом советник главы региона Игорь Кимаковский заявил в эфире Первого канала.

"Идет движение с юга <...> и на запад, севернее Угледара. <...> Противник уже выходит из Кураховки, потому что там клещи, клещи вокруг Селидова", – объяснил он.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио КП заявил, что около трех тысяч украинских военных могут попасть в окружение в районе Северска в ДНР. С его слов, ВС РФ удалось пробить линию обороны ВСУ и занять позиции вблизи Серебрянки и Григоровки.

Кроме того, на юго-западе близ Кременной фиксируются бои. Это, считает Марочко, указывает на формирование огневого кольца вокруг группировки противника численностью до трех тысяч боевиков.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что бригады украинских войск стали поднимать бунт после освобождения российскими силами Угледара. По его информации, некоторые военнослужащие ВСУ покинули положение и приняли участие в протесте возле города Николаева.

Помимо этого, боевики жалуются, что не могут воевать, так как не получили необходимой подготовки и оборудования, добавил эксперт.