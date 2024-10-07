У МО РФ есть информация о планах Украины обвинить Россию в применении отравляющих веществ

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Материалы, которые были сфабрикованы в качестве доказательств применения Россией отравляющих веществ, будут представлены в ходе 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Эти материалы также будут использованы на Конференции государств – участников Организации, которая состоится в ноябре текущего года, добавил он в беседе с РИА Новости.

Кириллов уточнил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.

Сессия ОЗХО начнется во вторник, 8 октября.

Ранее Кириллов сообщил, что ВС РФ обнаружили в одном из тайников ВСУ приготовленные к применению вещества с нитратом таллия, а также тактические смеси. По словам генерал-лейтенанта, соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях, отметил он.