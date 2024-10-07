Дипломат Жданова: "игра" НАТО против России рискует выйти из-под контроля

Фото: 123RF/algisb

"Игра" НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, о чем неоднократно предупреждает Россия. Такое заявление сделала исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией", – приводит ее слова РИА Новости.

Жданова заявила, что Альянс уже одобрил "региональные планы "обороны", сформулировал конкретные задачи для всех военных командований блока, а также обкатывает логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Она также отметила, что в НАТО идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией – от Арктики до Черного моря.

Дипломат подчеркнула, что параллельно НАТО предпринимает провокационные шаги на Украине, продолжая риторику о возможной отправке войск и повышая дальность поставляемых ракет. По ее словам, Запад с трудом понимает предупреждения России о последствиях действий НАТО.

"Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках", – резюмировала Жданова.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары западным оружием по целям на территории России. По его словам, право Украины защищать себя не останавливается на границе. При этом он подчеркнул, что не может принять это решение, его каждая страна Альянса будет принимать сама.

Более того, Рютте назвал сложной ситуацию на поле боя для киевского режима. Он объяснил, что, с одной стороны, Украина вторглась в Курскую область, но, с другой стороны, Россия достигла определенного прогресса в сражениях в 2024 году.