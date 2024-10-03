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В Бельгии на бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга подали иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом заявил автор книги об участии Запада в украинском кризисе, гражданин Франции Патрик Пазен, который подал иск.

"Йенс Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира", – приводит слова Пазена ТАСС.

По его словам, Столтенберг врал публично, отрицая данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. Он также сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе, считает Пазен.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Столтенберг оставил печальное наследие новому главе Альянса Марку Рютте. По его словам, в последние годы блок НАТО расширился за счет Финляндии и Швеции, при этом внутри Альянса усиливаются раскол и кризис.

В свою очередь, политолог Алексей Ярошенко отметил, что Столтенберг оставил после себя расколотый и дестабилизированный мир, который стал ареной для западной агрессии против России.