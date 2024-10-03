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Бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что западные корпорации крадут украинские земли. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пост Уоллеса в соцсети X.

Политик отметил, что корпорациям Запада все равно "на украинцев рабочего класса, умирающих в прокси-войне Америки и НАТО". По его мнению, нынешний конфликт принесет Украине только лишь уничтожение, в то время как ЕС и США продолжат колонизировать бывшую советскую республику.

В августе Уоллес также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский распродал земли страны крупным западным корпорациям. По мнению депутата, именно украинский лидер привел страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан, а также содействовал прокси-конфликту НАТО с Россией.

Он также подчеркнул, что история "не будет благосклонна" к Зеленскому.