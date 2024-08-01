01 августа, 11:03Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.
Слова депутата стали ответом на новое видео украинского лидера о том, что он готовит очередные соглашения с союзниками.
"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям", – сказал Уоллес, добавив, что история "не будет благосклонна" к Зеленскому.
По мнению депутата, именно Зеленский привел страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан, а также содействовал прокси-конфликту США и НАТО с Россией.
Зеленский ранее допустил проведение в стране референдума об условиях завершения конфликта. По словам главы страны, вопрос территориальной целостности не может решать только президент. Свою позицию по данной теме необходимо высказать и народу.
Как считает при этом политолог Александр Дудчак, украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах с Москвой. По мнению эксперта, дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Украины.
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