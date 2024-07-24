Политолог Дудчак: Украина может готовить референдум о переговорах с РФ

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Украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах с Москвой, считает политолог Александр Дудчак. Киев чувствует, что возможностей продолжать конфликт стало меньше, поскольку население убывает, объяснил он.

По мнению эксперта, дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Украины.

"Думаю, они действительно готовят референдум, но вряд ли раньше января. Он покажет, что люди устали от военных условий и согласны даже на потерю территорий. На их мнение и будут ссылаться", – передает РИА Новости его слова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров.

При этом РФ пока не видит реальных шагов от Киева к дипломатическому урегулированию конфликта, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

