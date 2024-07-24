Кулеба: Киев не видит готовности Москвы к переговорам

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Киев не видит готовности к переговорам со стороны Москвы, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует РИА Новости.

В разговоре с главой МИД КНР Ван И он подчеркнул, что Украина готова к переговорному процессу на определенном этапе, когда Москва будет готова вести переговоры добросовестно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москве необходимы разъяснения по поводу возможных переговоров по Украине, поскольку не были озвучены детали этого процесса. При этом представитель Кремля подчеркнул, что озвученный Кулебой посыл о готовности к началу переговоров "идет в унисон" с позицией России по этому вопросу.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин.

По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".