Захарова: заявления Зеленского о завершении конфликта связаны с выборами в США

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Высказывания украинского президента Владимира Зеленского, направленные на скорейшее завершение конфликта на Украине, связаны с выборами в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", – уточнила она.

По ее словам, в этом случае делать ставку на искренность украинского лидера не стоит.

Зеленский указывал, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это понимают все. В связи с этим он допустил возможность мирных переговоров с Россией, даже если это будет Владимир Путин. По его словам, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине сделают план, который РФ сможет "проговаривать".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных действий Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по этому поводу. Но при этом он добавил, что Россия рада тому, что президент Украины допускает возможность возобновления переговоров с Москвой по урегулированию конфликта.

