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Доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам, увеличилась в три раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским институтом социологических исследований, передает РИА Новости.

В период с мая 2022 года по май 2023 года готовность была на уровне 8–10%, при этом 82–87% голосовали против.

"К концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года – до 26%, в мае 2024 года – до 32%", – говорится в сообщении института.

Исследование общественного мнения проводилось в мае и июне этого года. В опросе приняли участие 1 067 и 2 008 совершеннолетних граждан.

Украинский лидер Владимир Зеленский может допускать возможность мирных переговоров с РФ на фоне тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США, считает экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе.

