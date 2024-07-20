Зеленский допустил, что Киев не сможет вернуть силой все утраченные территории

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Украина не сможет отвоевать все утраченные территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию BBC.

По его словам, не все территории необходимо отвоевывать при помощи силы. Зеленский выразил надежду, что Киеву сможет помочь "сила дипломатии".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Он добавил, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Вместе с тем, по информации СМИ, Зеленский хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить российские власти в их срыве.