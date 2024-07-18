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Украинская сторона должна сдаться и приступить к проведению мирных переговоров с Россией. С таким призывом выступил немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети X.

Предприниматель указал на крупные потери ВСУ за последнее время, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский "решил пойти ва-банк и все проиграл". Он также назвал это последней битвой "американской империи и ее вассалов".

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к участию в переговорах по Украине с учетом сложившихся на сегодня реалий.

В середине июня российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них – полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация страны и прочие условия.