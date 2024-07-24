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24 июля, 13:33

Политика

Песков призвал дождаться разъяснений от Украины о переговорном процессе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Москве необходимы разъяснения по поводу возможных переговоров по Украине, поскольку не были озвучены детали этого процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал соответствующее высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что озвученный главой украинского ведомства посыл о готовности к началу переговоров "идет в унисон" с позицией России по этому вопросу.

"Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу", – напомнил он.

Министр иностранных дел Украины высказался об этом в ходе беседы с главой МИД Китая Ван И. При этом он подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева должны быть рациональными и направленными на достижение мира, а также иметь практическое значение.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин.

По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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