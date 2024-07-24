24 июля, 10:59Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности страны вести переговоры с Россией
Фото: ТАСС/AP Photo/Stephanie Scarbrough
Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил министр иностранных дел государства Дмитрий Кулеба в ходе беседы с главой МИД Китая Ван И.
"Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", – цитирует украинского дипломата РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского МИД Мао Нин.
Вместе с тем собеседник агентства в Москве подчеркнул, что, если бы Киев действительно хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ на самозапрет их проведения.
Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин.
По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных действий со стороны Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по поводу возможных переговоров. Однако он добавил, что РФ рада тому, что лидер Украины допускает возможность их возобновления.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине