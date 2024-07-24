Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности страны вести переговоры с Россией

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Украина готова вести переговоры с российской стороной, заявил министр иностранных дел государства Дмитрий Кулеба в ходе беседы с главой МИД Китая Ван И.

"Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", – цитирует украинского дипломата РИА Новости со ссылкой на официального представителя китайского МИД Мао Нин.

Вместе с тем собеседник агентства в Москве подчеркнул, что, если бы Киев действительно хотел вести переговоры с Россией, он бы отменил указ на самозапрет их проведения.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин.

По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных действий со стороны Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по поводу возможных переговоров. Однако он добавил, что РФ рада тому, что лидер Украины допускает возможность их возобновления.