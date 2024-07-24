Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 13:05

Политика
Главная / Новости /

Захарова: РФ не видит никаких реальных дел от Украины для решения конфликта

Россия не видит никаких реальных дел от Украины для решения конфликта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва не видит от Киева и президента Украины Владимира Зеленского реальных шагов, направленных на дипломатическое урегулирование конфликта, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Ничего не было предпринято никем – ни Зеленским, ни его какими-то там администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами с целью отмены закона, запрещающего Украине ведение переговоров с Россией", – передает ТАСС ее слова.

Дипломат обратила внимание, что при этом глава киевского режима продолжает "расправляться с гражданами Украины".

Ранее Зеленский признал, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения. Он также допустил возможность начала переговоров с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал дождаться конкретных действий Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по этому поводу. Однако Россия рада тому, что президент Украины допускает такую возможность, подчеркнул он.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика