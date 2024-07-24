Захарова: РФ не видит никаких реальных дел от Украины для решения конфликта

24 июля, 13:05Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Москва не видит от Киева и президента Украины Владимира Зеленского реальных шагов, направленных на дипломатическое урегулирование конфликта, отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Ничего не было предпринято никем – ни Зеленским, ни его какими-то там администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами с целью отмены закона, запрещающего Украине ведение переговоров с Россией", – передает ТАСС ее слова.
Дипломат обратила внимание, что при этом глава киевского режима продолжает "расправляться с гражданами Украины".
Ранее Зеленский признал, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения. Он также допустил возможность начала переговоров с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал дождаться конкретных действий Киева, прежде чем комментировать какие-либо высказывания по этому поводу. Однако Россия рада тому, что президент Украины допускает такую возможность, подчеркнул он.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине