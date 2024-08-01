Зеленский: весь мир хочет видеть Россию на следующем саммите по Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что и он, и весь мир хотят видеть Россию на следующей конференции по разрешению конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью французским СМИ, среди которых агентство AFP.

"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", – высказался Зеленский.

Ранее украинский лидер заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, это осознают все.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина готова к переговорам с Россией, однако при условиях опоры на концепцию международного права. Главным в данной концепции Подоляк назвал территориальную целостность, субъектность и суверенитет страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией схоластичны и не имеют деталей.