Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях завершения конфликта. Об этом он рассказал в беседе с газетой Le Monde.

По словам главы страны, вопрос территориальной целостности не может решать только президент. Как считает Зеленский, свою позицию по данной тебе необходимо высказать и народу.

При этом подобный вариант он назвал не самым лучшим. Зеленский добавил, что переход под контроль РФ части территорий будет победой для Москвы.

Ранее сообщалось, что украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах с Москвой. По мнению политолога Александра Дудчака, Киев чувствует, что возможностей продолжать конфликт стало меньше, поскольку население убывает. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Украины, сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мирный процесс наилучшим вариантом решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.

