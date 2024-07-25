25 июля, 20:31Политика
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Кураторы Киева хотят перемирия, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, считает норвежский политолог Гленн Дизен. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его интервью с Рейчел Блевинс на ее YouTube-канале.
Дизен рекомендовал российской стороне "быть осторожной", поскольку после перевооружения ВСУ Запад намерен возобновить боевые действия.
Позиция Москвы, в свою очередь, в этом вопросе является конструктивной, считает эксперт. Дизен уверен, что РФ желает долгосрочного и стабильного мира.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения и это, по его мнению, осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров.
Украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах, считает политолог Александр Дудчак. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Киева, добавил он.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине