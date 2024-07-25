Небензя заявил, что ничего лучше предложения России о мире Киев уже не получит

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Ничего лучше предложения России о мире Киев уже не получит, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН, уточнив, что если лидер Украины Владимир Зеленский действительно дозрел до разговора о мире, то ему стоит обратиться к предложению Владимира Путина.

"А пока киевский главарь думает, наша СВО на Украине продолжается, и цели ее будут выполнены: либо на поле боя, либо в результате переговоров", – цитирует Небензю РИА Новости.

Он добавил, что Киев не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня. При этом озвученная Киевом готовность к переговорам с Россией вписывается в позицию Москвы, так как предполагает приоритетность дипломатического урегулирования конфликта.

Постпред РФ при ООН напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые под влиянием западных спонсоров Зеленский отвергал. Между тем западные инструкторы и наемники, находящиеся на Украине, являются законными целями для ВКС РФ, заметил Небензя.

По его словам, их количество увеличивается из-за нежелания украинцев воевать и погибать на фронте за западные геополитические интересы.

"В результате на Западе появляется все больше некрологов высокопоставленных военных, которые пропали во время прогулки в горах или скоропостижно скончались от сердечного приступа", – пояснил он.

Одновременно с этим странам Запада становится сложнее игнорировать факт повсеместной коррупции на Украине при поставках оружия Киеву, из-за чего передачи происходят с серьезными проблемами и сбоями, заключил постпред РФ при ООН.

Ранее Небензя указал на нарушения в заявке Украины на участие в заседании СБ ООН. Небензя предположил, что таким образом Украина хотела продемонстрировать, что стоит выше установленных в Совбезе ООН правил и может диктовать свои условия.