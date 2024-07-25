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Желание НАТО расширить сферу собственного влияния стало причиной разрушения архитектуры безопасности, которая была выстроена между Россией и европейскими государствами, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию норвежского политолога Гленна Дизена в социальной сети X.

Эксперт обратил внимание, что на протяжении нескольких десятилетий российская сторона хотела работать над развитием общеевропейской архитектуры безопасности и интегрироваться с Западом. Однако стремление Альянса к гегемонии привело к исчерпанию этого желания России в 2014 году.

В связи с такими действиями НАТО Москва обратила свое внимание на Восток. Политолог отметил, что амбиции Североатлантического альянса "разозлили" Россию.

Между тем лидер Сербии Александр Вучич заявлял, что Запад готовится к столкновению с Россией намного быстрее, чем думают многие. Однако в настоящий момент западные страны еще не готовы к прямому конфликту. При этом политик исключил вероятность победы над Россией так, как этого хочет Запад.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание, что НАТО продолжает окружать Россию своей инфраструктурой.