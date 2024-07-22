Вучич заявил, что западные страны готовятся к военному конфликту с Россией

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Страны Запада готовятся к прямому вооруженному конфликту с РФ намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в России и в Сербии. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Тем не менее, по его словам, на данный момент Запад еще не готов к прямому столкновению. Он исключил вероятность победы западных стран над РФ в том виде, в котором они этого хотят. Как утверждает Вучич, это возможно только в том случае, если с Владимиром Путиным "что-нибудь произойдет".

"Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек – объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия", – цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский президент также напомнил, что ранее некоторые скандинавские и прочие страны предлагали разделить территорию РФ и ее ресурсы.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Он также заметил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям.

Между тем в Кремле не согласились с мнением польского лидера. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.