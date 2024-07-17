В Кремле не согласились с Дудой, что победа РФ на Украине приведет к войне с Западом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением польского лидера Анджея Дуды, который заявил, что победа России в украинском конфликте приведет к войне с Западом.

"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", – заявил представитель Кремля.

Ранее Дуда сообщил, что потенциальная война РФ с Западом будет невероятно близка. Он также заметил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что НАТО не собирается участвовать напрямую в конфликте на Украине. Вместе с тем Альянс продолжит оказывать поддержку Киеву, чтобы не допустить победы России.