Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолеты над Украиной

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша как член Альянса не будет сбивать ракеты и самолеты российских ВС в небе над Украиной, сообщает News.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Он подчеркнул, что НАТО поддержит Украину в уничтожении российских самолетов, но не будет вовлечена напрямую.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее отметил, что Варшава готова изучить вариант, при котором она будет сбивать российские ракеты над Украиной.

Он подчеркнул, что если сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в воздушное пространство Польши, то обломки будут представлять угрозу для граждан и собственности страны. В то же время Украина не против, чтобы Варшава сбивала ракеты над ее территорией, заключил министр.

Ранее сообщалось, что НАТО в итоговой декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, утверждает, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Альянс.