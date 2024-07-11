НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО и задействует новую базу в Польше

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НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО и задействует новую базу Aegis Ashore в Польше. Об этом сообщается в декларации по итогам саммита Альянса в США, передает ТАСС.

"Мы полны решимости сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз путем укрепления нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны… Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", – указано в документе.

Согласно заявлению на сайте Альянса, позиционная система ПРО НАТО Aegis Ashore уже вышла на полную операционную готовность.

Система ПРО, сооруженная США, дислоцирована в городе Редзиково на севере Польши. Строительство базы началось в 2016 году и обошлось США, согласно данным из открытых источников, в 850 миллионов долларов. Объект достиг эксплуатационной готовности в декабре 2023 года, после чего был передан НАТО.

Ранее телеканал CNN сообщал, что на военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией. По данным разведки Штатов, якобы нанятые Россией лица собирались организовать серию атак по саботажу американских военных объектов в Европе.